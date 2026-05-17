Adhik Maas: ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಶುರು… ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Adhik Maas: ಇಂದಿನಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೆಂತದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಸಹ ನೀವು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪವಿತ್ರ ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು? ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಬರುವ ಈ ತಿಂಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ, ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ದಾನದ ಮಹತ್ವವು ಹಲವಾರು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೌರ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ವರ್ಷ ಎರಡರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸೌರ ವರ್ಷವು ಸರಿಸುಮಾರು 365 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗಳು, ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ವರ್ಷವು 354 ದಿನಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೌರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸರಿಸುಮಾರು 33 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತ ಈ ತಿಂಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
- ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಷೇಧ: ಮದುವೆ, ಕ್ಷೌರ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ವಧುವಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ತಿಲಕ ಸಮಾರಂಭದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
- ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಬೇಕು.
- ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಈ ಪವಿತ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
- ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರ ಮಹತ್ವ: ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು: ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದ ‘ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ’ವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ.
- ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜಾತಕ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಸ್ನಾನ (ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧ್ಯಾನ) ಮಾಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.