ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಬೇರ ಯೋಗ
Guru pushya transit kubera yoga for four zodiac signs ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರವರೆಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬಲವಾಗಿದೆ.