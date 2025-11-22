ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Temple do’s and don’ts: ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು?, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಜೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು.
ಬರಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ
ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗೋಪುರದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನಂತರ, ಧ್ವಜ ಮರ, ಬಲಿಪೀಠ ಮತ್ತು ನಂದಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
ನಾವು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುವ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂತರ, ನಾವು ದೇವಿಯ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು.
ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ
ಇದರೊಂದಿಗೆ ನವಗ್ರಹ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆಯೇ, ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಧ್ವಜ ವೃಕ್ಷದ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು
ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.