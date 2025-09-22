Begging viral video: ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ (social media )ದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಲು ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಡು, ಡಾನ್ಸ್, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡದ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ (begging) ಬೇಡೋಕು ಇಳೀತಾರೆ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ : ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಆತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @introvert_hu_ji ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು 192,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಸಿ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕದ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ : ವೀಡಿಯೋ
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇವಲ 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿ ಬರುವ ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡ್ತಿರೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಾಣ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು.
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ : ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಆತನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಚೀಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಮೆಂಟ್ : ಆತನ ಗಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬಳಕೆದಾರರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ಭಿಕ್ಷುಕರು. ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಕೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತ್ರ ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 4500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 135,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತನ ಗಳಿಕೆ 1620,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಪತಿ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ..' ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋ ಪತ್ನಿ!
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಕಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನಂತ್ರ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.