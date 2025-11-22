ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರವು 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿ
the last week of november is very lucky for 3 zodiac signs ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ಗ್ರಹಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ
ಈ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬುಧನು 23 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವೂ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ
ಈ ವಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಈ ವಾರ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.