ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ, ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸಂಪತ್ತು
latest richest temples in india from tirupati to padmanabhaswamy ಭಾರತದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವು,ಭಕ್ತರು ನಗದು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಭೂಗತ ಕಮಾನುಗಳು ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ₹500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹120,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. 10 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ₹503.7 ಮಿಲಿಯನ್ (503.7 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಕಮಾನುಗಳು 52 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹650 ಕೋಟಿ (650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ
ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1.2 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಅದರ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶಿರಡಿ
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹2,000 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $200 ಮಿಲಿಯನ್ USD) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ₹1,800 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $100 ಮಿಲಿಯನ್ USD) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 380 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, 4,400 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್
ಶ್ರೀ ಹರ್ಮಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ಹರ್ಮಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್, ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ 1830 ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಹೊರಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.