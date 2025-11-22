ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಠಿಣ ಸಮಯ
horoscope 2026 new year warning these 3 zodiac signs have difficult time ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
horoscope 2026
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮೊದಲು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟಮಸನಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಅನಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವುದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.