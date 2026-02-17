ಗಂಡನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಡುವ ಕಲೆ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು
Dominant birth dates for girls: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಪ್ರತಿಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನ…
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆಯನ್ನ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.
ಮೂಲಾಂಕ 1 (ದಿನಾಂಕ: 1, 10, 19, 28)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರ ಮೂಲಾಂಕ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಲಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು. ಇವರ ಶೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸಂಗಾತಿಯು ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಸೂತ್ರ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 3 (ದಿನಾಂಕ: 3, 12, 21, 30)
ಮೂಲಾಂಕ 3 ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಯಾರ ಹೃದಯವನ್ನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಇವರು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಪರರು ಮತ್ತು ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ಸೀಮರೆಂದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 9 (ದಿನಾಂಕ: 9, 18, 27)
ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಇದು ಈ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಗಾತಿ ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.