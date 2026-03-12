ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ
Mahalakshmi rajayoga ಚಂದ್ರನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 16 ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 6.13 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.35 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 54 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳನ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾಹು ಕೂಡ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಜನರು ಸಂಪತ್ತು, ಆದಾಯ, ಹಣ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 11 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆದಾಯ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಶೋಧನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಐಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.