ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ... ಈ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!
Zodiac Sign Mood Changes: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತೆ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ನಿಮಿಷ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ದಿನವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಗರದಂತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಲೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಇವರದ್ದು. ಸದಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ದ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಸಾಹ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಗಾಜಿನಂತೆ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆತಂಕ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮೌನ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರದ್ದು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೌನ ಸಾಗರದೊಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಂತೆಯೇ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪದಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೌನವೇ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಇತರರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.