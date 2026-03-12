ರಾಹು ಮಂಗಳನ ಬಹಳ ಮಾರಕ ಯೋಗ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇವರ ಜೀವನ ಹಾಳು
Rahu mars formed deadly angarak yoga ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಹು-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ನಂತರ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೆದಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.