ಶನಿ-ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಹೆಸರು, ಹಣ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ನೇರ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ಗುರು, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ನಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ, ಆದರೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.