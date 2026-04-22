ತಿರುಕಣಿತ ಪಂಚಾಂಗ: ಮುಗೀತು ಜನ್ಮ ಗುರು ಕಾಟ; ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಜೊತೆ ಅದೃಷ್ಟ
2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿಈ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026
ತಿರುಕಣಿತ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ನೇ ಇಸವಿಯ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಜೂನ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಾನನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2ನೇ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಧನ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ. 2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರದ ಫಲಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವಾರು ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ
ಜನ್ಮ ಗುರು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಸಮಯ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜನ್ಮ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ ಗುರು ಭಗವಾನ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಧನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಚ್ಚನಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 'ಎಲ್ಲಾ ಭಾರ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೇ ಇದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸುವರ್ಣಯುಗ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ?
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದವರೂ ಈಗ ಗೌರವ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಗಳಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.
ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ 5ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 6ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳು ತೀರುತ್ತವೆ, ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
7ನೇ ದೃಷ್ಟಿ 8ನೇ ಮನೆ, 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿ 10ನೇ ಮನೆ
ಗುರುವಿನ 7ನೇ ದೃಷ್ಟಿ 8ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಅವಮಾನಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿ 10ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದಂತಹ ಸಹಾಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಯೋಗ
ಮಂಗಳನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 2ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ದೂರವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಗವಿದೆ, ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುರುಗನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ರಾಹುವನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ದಿಢೀರ್ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಗವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಐಟಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು
2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಅವರನ್ನು ರಾಜನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಶುಭ ಫಲಗಳು 100% ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕವರ್ಗ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Disclaimer
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಜಾತಕ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಓದುಗರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ತಾಣದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
