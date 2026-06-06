Mrutyu panchak: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.&nbsp;

ಏನಿದು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪಂಚಕ' ಅವಧಿಯು ಐದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 'ಪಂಚಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಗುಂಪು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಂಚಕವು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಜೂನ್ 6, 'ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ' (ಮರಣ ಪಂಚಕ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಂಚಕದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ರೂಪದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡೋಣ.

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ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದಂದು ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು-ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 6, 2026-ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವು ರಾತ್ರಿ 7:03 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯು ಜೂನ್ 11, 2026 ರಂದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:16 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕವು ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ

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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಕ ಅವಧಿಗಳು ಅಶುಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಕದ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಾರದ ದಿನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಪಂಚಕ ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಶನಿವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಈ ಅವಧಿಯು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು, ಗಾಯಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?

  • ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಹಂಚು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
  • ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಯಮರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಪಂಚಕ ಶಾಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸದೆ ದೇಹದ ದಹನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

  • ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.