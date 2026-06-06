Mrutyu panchak: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಏನಿದು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪಂಚಕ' ಅವಧಿಯು ಐದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 'ಪಂಚಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಗುಂಪು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಂಚಕವು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಜೂನ್ 6, 'ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ' (ಮರಣ ಪಂಚಕ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಂಚಕದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ರೂಪದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದಂದು ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು-ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 6, 2026-ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವು ರಾತ್ರಿ 7:03 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯು ಜೂನ್ 11, 2026 ರಂದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:16 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕವು ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಕ ಅವಧಿಗಳು ಅಶುಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಕದ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಾರದ ದಿನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಪಂಚಕ ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಶನಿವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಈ ಅವಧಿಯು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು, ಗಾಯಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?
- ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಹಂಚು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಯಮರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಪಂಚಕ ಶಾಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸದೆ ದೇಹದ ದಹನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.