Hair Gel Side Effects: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್’ಗಾಗಿ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚೋ ಗಂಡಸರೇ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ
Hair Care Tips: ನೀವು ಕೂಡ ಕೂದಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್
ಕೂದಲಿಗೆ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆದರೆ ಇದು ತಲೆ ಬೋಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಜೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೂ, ಅದು ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. .
ಹೇರ್ ಜೆಲ್ನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಪದರ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಇದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಕೂದಲನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು
ಜೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋದಾಗ, ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಅಕಾಲಿಕ ಬೋಳು
18-25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ಬಳಸುವ ಜನರು 30-35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಕೂದಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಬೋಳುತನ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹೇರ್ ಜೆಲ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯ ಜೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ
ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಜೆಲ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಜೆಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
