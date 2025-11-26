Kannada

ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 6 ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ 16 ಆಗಿ ಕಾಣಿ!

cricket-sports Nov 26 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Asianet News
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 6 ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್

ನೀವು ಕೂಡ ಮದುವೆ-ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್-ಟುಗೆದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್, ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್-16 ನಂತಹ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

Image credits: sara tendulkar/instagram
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ನೆಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರಂತೆ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ನೆಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಜುಮುಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಕ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

Image credits: own insta
ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು, ಸಾರಾ ಅವರಂತೆ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಸೀರೆ ಆರಿಸಿ. ಪೀಚ್, ಬೇಬಿ ಬ್ಲೂ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿ.

Image credits: own insta
ಕಪ್ಪು ಸಿತಾರ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಕಪ್ಪು ಸಿತಾರ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವೀಟ್ 16 ವೈಬ್ ತರಬಹುದು. ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್-ಟೈ ಹೇರ್ ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: own insta
ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಶರಾರಾ ಸೆಟ್

ಸಾರಾ ಅವರಂತಹ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಶರಾರಾ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಲಟ್ಕನ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಸರಳ ಆದರೆ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: sara tendulkar/instagram
ಗೋಟಾ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಸೀರೆ

ಸಾರಾ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಈ ಸೀರೆ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್, ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: sara tendulkar/instagram
ಫ್ರಿಲ್ ಫಾಲ್ ಶರಾರಾ ಸೀರೆ ಸೆಟ್

ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಎಥ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಈ ಕಾಂಬೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹುದು. ಫ್ರಿಲ್ ಫಾಲ್ ಶರಾರಾ ಸೀರೆ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್, ಫೆಮಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram

