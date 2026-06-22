Curly Hairstyles: 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಪಡೆಯಿರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸುಲಭ! ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡಬಲ್ ಬನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಡೊ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಗುಂಗುರಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಈ 4 ಸುಲಭ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಪೋನಿಟೇಲ್
ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವು ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹಿಂಭಾಗದ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿ ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪೋನಿಟೇಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅಪ್ಡೊ
ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಅಪ್ಡೊ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನೋಡಲು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೈ ಬನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೆಸ್ಸಿ ಆದರೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವು ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರ್ಲಿ ಬನ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಹೈ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವು ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಬಂಡಾನಾವನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ. ಈ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಶನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
2 ಬನ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಲುಕ್
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಬನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1: ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2: ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಇದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3: ಎರಡು ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ?
ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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