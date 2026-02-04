Kannada

ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಸೈಡ್ ವೇವೀ ಕರ್ಲ್

ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೀರೆ, ಈ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸನ್ ಕಿಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓಂಬ್ರೆ ಶೇಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲನ್ನು ಲೇಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಹಗುರವಾದ ವೇವೀ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಿಯಸ್ ಹೇರ್

ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಲ್ವಾರ್-ಶರಾರಾ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮೆಸ್ಸಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬ್ಲೋಔಟ್

ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ವೇವ್ಸ್

ಅಂದವಾದ ಲುಕ್‌ಗೆ ಬೌನ್ಸಿ ಕರ್ಲ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಲೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಕರ್ಲ್

ಕೂದಲು ಉದ್ದವಿದ್ದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು, ಹೈ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖವನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

