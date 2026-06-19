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- ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು..! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದೃಷ್ಟನೂ ತರುತ್ತೆ!
ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು..! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದೃಷ್ಟನೂ ತರುತ್ತೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಯಾವ ಗಿಡ ಬೆಸ್ಟ್? ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ? ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದೇ? ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಿಡಗಳಿವು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೂ ತರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 5 ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದು ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿಡವು ಮನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡ. ಇದು ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ತಾಜಾತನದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಿಡವು ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ ನೋಟ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.