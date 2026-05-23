- Cannes ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮಿಂಚಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ Aaradhya Bachchan ಮೇಲೆ
Aaradhya Bachchan: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು Cannes ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾದರು.
Cannes ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಯಾನೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026ರಲ್ಲಿ L’Oréal Paris ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಯಲ್-ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೋಫಿ ಕೌಚರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೃದುವಾದ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು Swarovski ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವಿತ್ತು. ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ಲಾಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ Cannes ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಈ εμφάνιση ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಗಮನಸೆಳೆದ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್.
ತಾಯಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಆರಾಧ್ಯಾ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃದುವಾದ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಮಿನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ' ಮತ್ತು 'ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ
ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನೆ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಕ್ಯಾನೆ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಇನ್ನು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾನೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅವರು ಡಿಸೈನರ್ ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ರೈ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ರಾಯಲ್-ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2002ರಲ್ಲಿ 'ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನೆ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
