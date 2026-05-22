ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು: ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್!

ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಚಿಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲುಂಗುರಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
fashion May 22 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and others
925 ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ & ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: silverchestindia
ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಡಿ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ

ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಟಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

Image credits: v_one_jewellery
ಪರ್ಪಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 

Image credits: navkarsterling.x.rudraimpex
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ಹೆವಿ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: thisiserfashion
ಫ್ಲೋರಲ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಕಾಲುಂಗುರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಎರಡರ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಲುಂಗುರ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: srianujewellers
ಮಿನಿಮಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಈ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಫೀಸ್‌ಗೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.

Image credits: nayka

