ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಟಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ಹೆವಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಲುಂಗುರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಎರಡರ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಲುಂಗುರ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಈ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
