ಹಗುರವಾದರೂ ಹೆವಿ ಲುಕ್, ನವವಧುಗಳಿಗೆ 8 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲುಂಗುರ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕಾಲುಂಗುರ, ಹದಿನಾರು ಶೃಂಗಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದರೂ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು.
ಗೆಜ್ಜೆ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನವವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿದ್ದು, ನಡೆಯುವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆಗೆ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ನೀವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ನ ಹೂವಿನ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದ್ದು, ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೃದು ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೈಗಳ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ 6 ಬಗೆಯ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಐಶ್ವರ್ಯನಂಥ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ Blue Stone Necklace ಡಿಸೈನ್ಸ್
Ethnic Bracelet: ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆ ಯಾಕೆ? ಈ 6 ಎಥ್ನಿಕ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳೇ ಸಾಕು!
ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು: ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್!