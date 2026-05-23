Kannada

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ:

ಹಗುರವಾದರೂ ಹೆವಿ ಲುಕ್, ನವವಧುಗಳಿಗೆ 8 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲುಂಗುರ

fashion May 23 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:chatGPT
Kannada

ಇತ್ತೀಚಿನ 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕಾಲುಂಗುರ, ಹದಿನಾರು ಶೃಂಗಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದರೂ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು.

Image credits: chat gpt and instagram
Kannada

ಗೆಜ್ಜೆ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ದುಂಡಗಿನ ಕಾಲುಂಗುರ

ಗೆಜ್ಜೆ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನವವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿದ್ದು, ನಡೆಯುವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Facebook- Khushbu Jewellers
Kannada

ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ

ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆಗೆ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ

ನೀವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ

ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: social media
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ ಇರುವ ಹೂವಿನ ಕಾಲುಂಗುರ

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ನ ಹೂವಿನ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಕನಿಷ್ಠ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ

ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದ್ದು, ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೃದು ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. 

Image credits: pinterest

ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೈಗಳ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ 6 ಬಗೆಯ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಐಶ್ವರ್ಯನಂಥ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ Blue Stone Necklace ಡಿಸೈನ್ಸ್

Ethnic Bracelet: ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆ ಯಾಕೆ? ಈ 6 ಎಥ್ನಿಕ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳೇ ಸಾಕು!

ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು: ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್!