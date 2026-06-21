ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಳೆಯದಾಯ್ತು, ಈಗ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸೋ ಟ್ರೆಂಡ್
ಫಿಂಗರ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳಿವೆ? ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೆಹಂದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬದಲಾಯ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಟ್ರೆಂಡ್
ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಮೆಹಂದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಕೈತುಂಬಾ ಹಾಕುವ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಿಂಗರ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ 5 ಫಿಂಗರ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್
ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಫ್ಲವರ್ ವಿಥ್ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್
ಫ್ಲವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮೆಹಂದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫ್ಲವರ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೆಹಂದಿ
ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ತರಹದ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೆಹಂದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಚೈನ್ನಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೈಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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