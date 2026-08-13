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5 ತೊಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Aug 13 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
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ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೈಲಿಯ ಹಾರ

ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಾರ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮಣಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 5 ತೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ ಲಭ್ಯ.

Image credits: vaerloesehistorie.dk
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ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾರ

ಇದು ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

Image credits: afaekm.in
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ಕಾಸಿನ ಹಾರ

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸಿನ ಸರವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಸಿನ ಹಾರಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತುಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: primaklimareisen
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ಈ ಒಂದು ಹಾರ ಸಾಕು

ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಂಡ್ ಹಾರ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾನೇ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: GRTjewels
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ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಹಾರ

ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಹಾರ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: atseg.com
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ತುಂಬು ನೋಟದ ಕಾಸಿನ ಹಾರ

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಸಿನ ಹಾರ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: maria-montessori-schule
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ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾರ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ರೂಪವಿರುವ ಕಾಸುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾರವಿದು. ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: www.kayaotoelektrik.com

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