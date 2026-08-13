ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಾರ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮಣಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 5 ತೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ ಲಭ್ಯ.
ಇದು ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸಿನ ಸರವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಸಿನ ಹಾರಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತುಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಂಡ್ ಹಾರ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾನೇ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಹಾರ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಸಿನ ಹಾರ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ರೂಪವಿರುವ ಕಾಸುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾರವಿದು. ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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