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- ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ 1 ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ 1 ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು
Coconut oil for hair growth: ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೈ-ಬೈ ಹೇಳಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಂತು, ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ತಲೆಯನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ (ಲೋಳೆಸರ)
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉರಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು (ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್) ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?
2 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ 2 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬೆರೆಸಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹರಳೆಣ್ಣೆ (Castor Oil)
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹರಳೆಣ್ಣೆ (Castor Oil)
ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆಯು ತಲೆಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?
2 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ತಲೆಯನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು, ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೇಸಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ತಲೆಯನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?
2 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.
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