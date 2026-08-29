ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ರವಿ ತೇಜ ನಟನೆ ಸಿನಿಮಾ OTTಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರವಿ ತೇಜ ನಟನೆಯ 'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹135 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ OTTಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
₹135 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರವಿ ತೇಜ ನಟನೆಯ 'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಇದು ರವಿ ತೇಜರ 77ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹135 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ
'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ರವಿ ತೇಜ ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರವಿ ತೇಜ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಕಥೆ ಏನು?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ರವಿ ತೇಜರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್ ಘೋಷ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ
'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಓಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಥವಾ ಓಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಇರುಮುಡಿ ವಿವಾದ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಕ್ಕೂಟ (APTF) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಎಂದು APTF ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
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