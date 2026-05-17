ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ, ಈಗ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ: ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು, ಇಂದು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಈ ನಟಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ತಮಿಳಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಅಸಿನ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, 'ಎಂ. ಕುಮರನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಅಸಿನ್ ಸತತವಾಗಿ ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
'ಗಜಿನಿ', 'ಶಿವಕಾಸಿ', 'ಪೋಕಿರಿ', 'ವೇಲ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದವು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ದಶಾವತಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಸಿನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಸಿನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ
ಈ ನಡುವೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲಕ ಅಸಿನ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಸರಳವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರೆಂಬುದು ಅಸಿನ್ಗೆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಿತಂತೆ. ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅಸಿನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ನಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅಸಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಲವು ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಸಿನ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅಸಿನ್ ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಸಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅಸಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.