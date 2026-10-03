Theri baby ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಇವರೇನಾ? ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ಬದಲಾದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು!
Divya Saasha viral photos: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು
ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ದಂಪತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಈಗ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಇತ್ತು.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಫೋಟೋಗಳು
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಫೋಟೋಗಳು
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡದ ದಿವ್ಯಾ, ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನೈನ ಕಮಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಸಂಗೀತ ಜೊತೆ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿಎಂ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ
ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹುಡುಕಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಓದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಎಐಎಸ್ಸಿ (AISC) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟದಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಥೇರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
'ಥೇರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಬರೀ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಗುರುತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಥೇರಿ' ಸಿನಿಮಾ 2016ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಗಳಾಗಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರಾ ದಿವ್ಯಾ?
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರಾ ದಿವ್ಯಾ?
ವಿಜಯ್ ಟಾಪ್ ನಟರಾಗಿ (ಈಗ ಸಿಎಂ), ಅವರ ಮಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
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