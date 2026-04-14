ವಿತರಕರ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ದಿಢೀರ್ ಸಭೆ: ವಿಜಯ್ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಿಗ್ ಮೂವ್
Jana Nayagan Release Date: 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ
ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಮುಖ ವಿತರಕರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉತ್ಸಾಹ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿತರಕರು ಭಾರೀ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿರುವಾಗಲೇ, 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೀಕ್ ಆದರೂ, ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
