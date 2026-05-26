PHOTOS: ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ; ಎಂಗೇಜ್ ಆದ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ!
ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ, ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸುಧೀಂದ್ರರ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ.
ಸುಳಿವೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ
ಯಾವುದು ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ. ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರಗೆ ಖುಷಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್
ಸಂಜನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.
ಉಪೇಂದ್ರ ಮನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಮುಂತಾದವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ..
ಲವ್? ಅರೇಂಜ್?
ಸಂಜನಾ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ಅವರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್? ಲವ್ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪಿ ಮಗಳು
ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ
ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ್ರು
ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಜನಾಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ್ದು..
ಹಾರೈಕೆ
ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಅನೇಕರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?
ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಬರಬಹುದು!
ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಬರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
