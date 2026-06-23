ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದಾ? ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾತು?
Actress Samantha Ruth Prabhu: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚಾಕು ಮುಟ್ಟಬಾರದಾ? ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದಾ? ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳೇನು?
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾವು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಚಾಕು ಹಿಡಿಯಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಂತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚಾಕು ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಚಾಕು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಂತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿಯಂತಹ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿಯಂತಹ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸುಸ್ತು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು?
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾದರೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ
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