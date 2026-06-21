ಸಮಂತಾ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ 'ರಣಬೇಟೆ': ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ'.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
ಮೊದಲ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್:
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ (ಜೂನ್ 20) ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಣಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ (ಭಾನುವಾರ) ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ 43 ರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಮಂತಾ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿ, ಸೀರೆಯುಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆರಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಾಮ್ ಹವಾ:
ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ 'ಟ್ರಲಾಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗ ದಿಗಂತ್ ಸಾಥ್:
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟ ದಿಗಂತ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗವಿರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜೂಷಾ, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಮಂತಾ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.