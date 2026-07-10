Silk Smitha: ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಗರವಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಲ್ಕ್, ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಬೈಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದರು. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಶಾಕ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಗರವಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆದಿತ್ಯ 369' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ತಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಆದಿತ್ಯ 369' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕೇವಲ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ "ಈ ನೀಚುಡು, ಈ ದುರ್ಮಾರ್ಗುಡು" ಎಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ ಸಿಲ್ಕ್‌ಗೆ ತೆಲುಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಆ ತೆಲುಗು ಡೈಲಾಗ್ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ "This fool, This idiot, This bastard, This rascal" ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರತ್ತ ನೋಡಿ ಕೂಗಿದರು.

Related Articles

Related image1
ನಂದಮೂರಿ ವಂಶದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಜಾತಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯವೇನು?
Related image2
Balakrishna: ವಿಜಯಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ರಾ ಬಾಲಯ್ಯ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ದಂಗಾದರು

ನಂತರ ಏನೂ ಅರಿಯದವರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರತ್ತ ತಿರುಗಿ "ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು.. ಓಕೆನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಯುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ದಂಗಾದರು. ಆಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ನಗುತ್ತಲೇ, "ಓಕೆ ಏನಮ್ಮಾ.. ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅದೂ ಬರೀ ಬೈಗುಳ" ಎಂದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನಕ್ಕರು.