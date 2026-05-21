ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಮಗಳು, ಆದರೂ ಸರಳ ಜೀವನ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಪತ್ನಿ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇಕೆ?
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ, ಗಂಡನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನಡುವೆಯೂ ಸದಾ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಇವರು, ಉದ್ಯಮಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪತ್ನಿಯರಂತೆ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ನಟನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರು ಉದ್ಯಮಿ ನಾರ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ನಾರ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಹಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಣತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಅವರು ಮೇ 2011 ರಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದ ಈ ಮದುವೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಯ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವ್ ರಾಮ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಅಪರೂಪದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಪಾತ್ರದ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಪ್ರಣತಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡುವ ಮೌನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
