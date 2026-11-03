‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು (ವಸಂತ) ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು (ವಸಂತ) ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ‘ಜೈಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಮನಸಿಲಾಯೋ’ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಈ ಸುಂದರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನೃತ್ಯದ ಲವಲವಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಮಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಜೋಡಿಯ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೆರೆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ವಸಂತ, ಇದೀಗ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.