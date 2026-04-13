- Home
- Entertainment
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ!
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ.
ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹಳ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ತಮನ್ನಾ
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಮನ್ನಾ, ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಓಟಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ತಮನ್ನಾಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೀರೋ
ತಮನ್ನಾ ಅನೇಕ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ನಟನಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅವರ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ?
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೋ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಮ್ಮೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹೆಸರನ್ನೂ ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' ಜೊತೆಗೆ 'ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಜಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಫೇವರೇಟ್ ನಟಿಯರಂತೆ
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು, ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನವರದ್ದೇ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮಿಳು & ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ತಮನ್ನಾ
ಸದ್ಯ ತಮನ್ನಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪುರುಷನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ವೀವ್ಯಾನ್', 'ರಾಗಿಣಿ 3', 'ರೇಂಜರ್ಸ್', 'ವಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್' ಮತ್ತು 'ಮಾರಿಯಾ ಐಪಿಎಸ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
