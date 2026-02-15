Vijay Varma Khushi Ahuja tag: ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರಿಂದ ದೂರಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ವಿಜಯ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ವಿಜಯ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಫಾರೆವರ್’ (Forever) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಹೊಸ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿತ್ತು.
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ದಿನದಂದು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ “ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಮೈ ಫಾರೆವರ್” ಎಂದು ಬರೆದು @khushi ahuja ಎಂಬ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಯಾರು ಈ ಖುಷಿ ಅಹೂಜಾ?
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಖಾತೆಯು ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಪೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು! ಅಲ್ಲಿ 'ಮಿರ್ಜಾಪುರ' ಸಿರೀಸ್ ನಟ ಎಂ. ಎಂ. ಫಾರೂಕಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಿಲಿಪುಟ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಗಲ್ ಬನಾಯಾ ತುಮ್ಕೋ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ "ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಾಂಕ್ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನವೂ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರು ನಟಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಾತಿಮಾ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದರು.
ತಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.