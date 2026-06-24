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- ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ 1000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಖಚಿತ: ಸುದೀಪ್-ಪ್ರೇಮಾ ಚಿತ್ರವೂ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ!
ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ 1000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಖಚಿತ: ಸುದೀಪ್-ಪ್ರೇಮಾ ಚಿತ್ರವೂ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ!
South Indian Movies: ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳ ಹವಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜೋರಾಗಿದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಂತರ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಬಾಹುಬಲಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಂಕರ್, ರಾಜಮೌಳಿಯಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಲೇ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ರೇಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತ 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ರೋಬೋ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರ 'ರೋಬೋ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಲಂಚ, ರಾಜಕೀಯದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕರ್, 'ರೋಬೋ' ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಮಗಧೀರ
ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್, ಲವ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಧನಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನೀಡಿದ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈಗ
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟಿಸಿದ ಇದು ಕೂಡ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವೇ. 'ಈಗ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ (ರಾಜಮೌಳಿ) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಅರುಂಧತಿ
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೇಜಮ್ಮನಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಶುಪತಿಯಾಗಿ ಸೋನು ಸೂದ್ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ದೇವಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 'ದೇವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಅರುಂಧತಿ' ಜೊತೆಗೆ 'ದೇವಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
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