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- Best Villain Roles: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಯಾರು? ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇದ್ದಾರಾ!
Best Villain Roles: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಯಾರು? ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇದ್ದಾರಾ!
Best Villain: ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲನ್ಗಳ ಪಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳು
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ನಿತಿನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಂತಹ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಒಕ್ಕಡು', 'ಧ್ರುವ', 'ಅತಡು' ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.
ಅತಡು - ಸೋನು ಸೂದ್
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅತಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ಮಲ್ಲಿ' ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಹೀರೋನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸೋನು ಸೂದ್ ನಡುವಿನ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು.
ಧ್ರುವ - ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ
ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು 'ಧ್ರುವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೀರೋಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಟನೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈಗ - ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ರಾಜಮೌಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವೇ ಹೈಲೈಟ್. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದರು. ಇಡೀ ಕಥೆಯು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ ಅಭಿನಯ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಒಕ್ಕಡು - ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿಷಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ನಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಸೈ - ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ಭಿಕ್ಷು ಯಾದವ್' ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಗ್ಬಿ ಆಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಡೆಯುವ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
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