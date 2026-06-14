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- Highest Paid Actress: ನಯನತಾರಾ, ಸಮಂತಾ ಅಲ್ಲ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯೋ ನಟಿ ಯಾರು?
Highest Paid Actress: ನಯನತಾರಾ, ಸಮಂತಾ ಅಲ್ಲ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯೋ ನಟಿ ಯಾರು?
2026ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Remuneration ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಯಾರು? ನಯನತಾರಾ, ಸಮಂತಾ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು?
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರು.
2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
'ಪುಷ್ಪ', 'ಅನಿಮಲ್' ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ, ಇಂದು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ನಟಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ ವಿವರ
ತ್ರಿಶಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಂತಾ 7 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗ
ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ವಿವರಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
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