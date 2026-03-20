Sobhita Dhulipala: ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕವೇ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ!
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಆ ವದಂತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.
ಇಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ
ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಚೈತನ್ಯ, ಶೋಭಿತಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವದಂತಿಗಳು ಶುರು
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಶೋಭಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕುಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಬ್ಬಿಸಿದರು. ಎರಡು-ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶೋಭಿತಾ, ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಶುರುವಾದವು.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಶೋಭಿತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗದ್ದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶೋಭಿತಾ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶೋಭಿತಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
ಈಗ ವೈರಲ್
ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶೋಭಿತಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸೀರೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಗದ್ದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ದೃಶ್ಯವೂ ನಡೆಯಿತು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ
'ತಂಡೇಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೈತನ್ಯ, 'ತಂಡೇಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ, 'ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು' ಎಂದು ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಚೈತನ್ಯ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶೋಭಿತಾ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದ್ದರು.
