- Home
- Entertainment
- ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಜ್ಜ ಸುಂದರ್ರಾಜ್ಗೆ 75ನೇ ವಸಂತದ 'ರಾಯಲ್ ಮೆಮೋರಿ' ಕೊಟ್ಟ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ!
ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಜ್ಜ ಸುಂದರ್ರಾಜ್ಗೆ 75ನೇ ವಸಂತದ 'ರಾಯಲ್ ಮೆಮೋರಿ' ಕೊಟ್ಟ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ!
ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ಮಗಳು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ @ 75
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿರುವ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 02) ತಮ್ಮ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ದಶಕಗಳ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ಈ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗಳು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಅಜ್ಜನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಮ್ಮಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಬರ್ತಡೇ
ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ರಾಯನ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಜ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಮೊಮ್ಮಗನ ಈ 'ರಾಯಲ್' ವಿಶ್ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಶುಭಾಶಯ
ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, 'ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ (Youngest) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. 75ನೇ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಪ್ಪಾ.. ಅಥವಾ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ (Vice President) ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೆ?' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಂದಹಾಗೆ, ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಅಪ್ಪನನ್ನು 'ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ (KFCC) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮೇಘನಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಗು ನೀಗಿಸಿದ ಅಜ್ಜ
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದರು. ಪ್ರತೀಬಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಕೈಮುಗಿದು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಂಥವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದ ಕೊರಗನ್ನು ಅಜ್ಜ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನೆನಪುಳಿಯುವಂತೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಣ್ಯರ ಹಾರೈಕೆ
ಮೇಘನಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಪ್ರಿಯ ಸುಂದರ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ
ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ದಂಪತಿಗಳ ಕುಟುಂಬವು ಸದಾ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಈಗ 75ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಿತ್ರರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.