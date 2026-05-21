ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಾಪರಾಝಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್: ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ, ತಮಗೆ 'ಮೋಟಿ ವಾಲಿ ಸಾರಾ' (ದಪ್ಪ ಇರುವ ಸಾರಾ) ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಪಾಪರಾಝಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಅವರ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ ಆತ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪರಾಝಿಗೆ ಸಾರಾ ಕ್ಲಾಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಪಾಪರಾಝಿ ಒಬ್ಬ, ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
"ಮೋಟಿ ವಾಲಿ ಸಾರಾ ಹೈ. ಬಗಲ್ ವಾಲಿ ಭಾಭಿ ಹೈ" (ದಪ್ಪ ಇರುವ ಸಾರಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಅತ್ತಿಗೆ) ಅಂತ ಆತ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾರಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಆ ಪಾಪರಾಝಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "@tahirjasus, ನೀನೊಬ್ಬ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ" ಅಂತ ಸಾರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ, ಆ ಪಾಪರಾಝಿ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಾರಾ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು
ಇನ್ನು ಸಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (STF) ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, "ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಾರಾ, @STF_India ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳು ಲಂಡನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪನೆ
ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸಾರಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಪಿಲಾಟೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.