'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಸಾರಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜೋಕ್ಗೆ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಮುಜುಗರವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೂಪಕನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜೋಕ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ನಿರೂಪಕ, "ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 'ಇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿ?' ಅಂತ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೋಡೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಮುಖ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ನಿರೂಪಕ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶಾಕ್ ಆದವರಂತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ 'ನಿರೂಪಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿರೂಪಕನ ಜೋಕ್ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅವರ ಮುಖಭಾವದಲ್ಲೇ ಅವರ ಮುಜುಗರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.