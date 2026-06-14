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- ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಕಂಡು, ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಶಿಖರ ಏರುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಕಂಡು, ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.
ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ದಂಗಾಗಿದೆ!
ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ:
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಈಕೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಾದರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಜರ್ನಿ, ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ, ಸೂರ್ಯ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ನಾಯಕಿ.
3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ!
ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್' ನೀಡಿದ್ದು 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್. "ಊ ಅಂಟಾವಾ ಮಾವ.. ಊ ಊ ಅಂಟಾವಾ" ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವು ಮತ್ತು ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ:
ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಮಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿದ 'ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸ್ನಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಇವರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಂತಾ ಸೋಲೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅವರು, ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚು:
ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸಮಂತಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಶುಭಂ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಜರ್ನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್'!
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