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- Shocking: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಲವ್; ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ!
Shocking: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಲವ್; ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ!
ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲವಾದ್ಯ ಕೇಳಿಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಏರುವ ಮುನ್ನವೇ ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳು. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಸುದ್ದಿಮೂಲಗಳು!
ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ 'ದಿ ಎಂಡ್': ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಏರುವ ಮುನ್ನವೇ ಭಗ್ನವಾಯ್ತಾ ಕಸನು?
ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಷ್ಟೇ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಶುಭಂ ಅಂತ ಕೊನೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ 'ಕೊಲವೆರಿ ಡಿ' ಬೆಡಗಿ ಧನುಷ್ (Dhanush) ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ (Mrunal Thakur) ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ!
ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಮದುವೆಯ ತಯಾರಿ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದೇ ಹವಾ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋಗಳೇ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. "ಇವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಸಂಥಿಂಗ್ ಸಂಥಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದೆ, ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಿದೆ.
ಬ್ರೇಕಪ್ ಎಂಬ ಬಾಂಬ್!
ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲವಾದ್ಯ ಕೇಳಿಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಏರುವ ಮುನ್ನವೇ ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳು. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ "ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ" ದೂರವಾಗಲು ಇಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಈ 'ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ'ಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಕುರುಹುಗಳು ಏನೇನಿದ್ದವು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್-2' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆದಾಗ ಮೃಣಾಲ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತತೆ ಕಂಡು ಇವರು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಮೃಣಾಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಧನುಷ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡ ಜನ "ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್" ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಾಸೆ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮೃಣಾಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದಂತಿದೆ. ಈಗಿನ ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ "ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಹಾನಿ" ಸಿನಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
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