ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೋಕ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಮೈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಮಾ!?
ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ ‘ಇತಿ ಮಿತಿ’ ಹೇಳಿಕೆ!
ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ (Huma Qureshi) ಹೊಸದೊಂದು ಅಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ, ಹೆಸರಿನ ಆಸೆಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಹುಮಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಯರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬೆ*ತ್ತಲಾಗಲಾರೆ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚೆಲುವೆ ಖಡಕ್ ಮಾತು..!
ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ ಹೇಳಿಕೆ.. ಹಾಟ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ!
ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಬೀಟೌನ್ ನ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರೂಪವತಿ. ಅಭಿನಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸೇಪುರ್, ಏಕ್ ಥಿ ಡಾಯನ್, ಬದ್ಲಾಪುರ್, ಮಹಾರಾಣಿ-1-2 & 3 ಹೀಗೆ ಹುಮಾ ನಟಿಸಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋ ಹುಮಾ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಲಾಗದು.. ಇಂತಹ ನಟಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ಎಂದೂ ಬೆ*ತ್ತಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿ ಮಿತಿ ಕ್ರಾಸ್ಮಾಡಲ್... ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಲ್ಲ..!
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕಾಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ ಸದ್ಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕುರಿತು ತುಂಬಾನೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಜವಾಬ್ಧಾರಿಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಬೆ*ತ್ತಲಾಗಲಾರೆ' ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ.
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೋಕ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಮೈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಮಾ ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕುವಂತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಲವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಮ' ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ…