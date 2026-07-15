ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು' ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, 'ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ' ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಅದು 'ದೈವಿಕ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ 'ರಣಬಲಿ' ಸೆಟ್ನ 'ಭಯಾನಕ' ಝಲಕ್
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು' ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಸಹನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆದಂತೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ದೇವರಕೊಂಡ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ತಿದ್ದುತ್ತಾ, 'ಕ್ಯೂಟಿ. ಭಯಾನಕವಲ್ಲ - ದೈವಿಕ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ 'ರಣಬಲಿ'ಯನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಕರ್ಷಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಝಲಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಲಿ'
"ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಾರದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಧನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ವೈ. ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಅವರು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಟ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.