ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಂದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಮೈಸಾ' ಬಗ್ಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಂದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಂದಾ ಮಾಸ್ಟರ್, "'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ, ರಿಹರ್ಸಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದವರೆಗೂ ನೀವು ತೋರಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು, "ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, "ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸದಾ ನಗುತ್ತಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದೈಹಿಕ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈಸಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಬೃಂದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ
'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ತಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿನಯದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಜಯ್ ಸಾಯಿಪುರೆಡ್ಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೋಚಕ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ
ಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಾಟ್ ಬೂಟ್ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬೇಡುವ ಪಾತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ
ಇನ್ನು 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸ್ಟಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.