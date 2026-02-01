- Home
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡತಿ ಉಪಾಸನಾರನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆ ಸೀಕ್ರೇಟ್
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಾನು ಉಪಾಸನಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾಗೆ ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೂ ನಂಟಿದೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಉಪಾಸನಾ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ. ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ 2012ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರದ್ದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನಾ ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು ಎಂದು ಚರಣ್ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು
ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಪಾಸನಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಕೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆನೇನೋ ಎಂದರು ರಾಮ್ ಚರಣ್. ಉಪಾಸನಾಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟವಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಹೌದು ಸರ್ ಗೊತ್ತು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ
ನೀವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆಯೇ ಇರಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಉಪಾಸನಾ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆಕೆಗೆ ಹೊಸದು. ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಉಪಾಸನಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಿಸಿತಂತೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತು
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಹನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
